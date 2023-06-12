Підписав розписку на $50 тис. чорнилами, що зникають – до 6 років ув’язнення засуджено мешканця Стрийшини

За публічного обвинувачення Стрийської окружної прокуратури суд визнав жителя Стрийщини винним у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Прокурори в суді довели, що засуджений незаконно заволодів значною сумою грошей, а саме ошукав знайомого на 50 тис Доларів США.

Чоловік знав, що у товариша є заощадження і вирішив збагатитись за його рахунок.

Для цього він звернувся до свого знайомого із проханням позичити гроші для розвитку підприємства. Потерпілий погодився допомогти другу, однак попросив розписку. Засуджений погодився на умови.

В назначений день, фігурант прийшов на зустріч підписувати розписку із власною ручкою та наперед підготовленим чорнилом. Останнє мало властивості окислюватися під дією повітря та зникати з паперу через деякий час після використання.

Підписавши розписку ручкою із зникаючими чорнилами, чоловік забрав 50 тис Доларів США, з метою ніколи їх не повертати власнику.

Коли прийшов час повертати борг, фігурант заявив товаришу, що ніколи в нього грошей не позичав і відповідно, нічого вертати не буде.

Коли потерпілий вийняв розписку, на ній вже не було підпису обвинуваченого.

Однак, завдяки злагодженій роботі правоохоронних органів, які провели комплекс слідчих розшукових дій та ініціювали проведення ряду експертиз, було встановлено та доведено в суді, що засуджений підписав розписку та брав «у борг» вищевказану суму.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури