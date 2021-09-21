Підробка документів з метою отримання понад ₴1,2 млн. соцдопомоги — на Київщині судитимуть ексвійськовослужбовців

Обухівською окружною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальні акти відносно двох чоловіків за фактом замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману та використання завідомо підроблених документів (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України).

Розслідуванням встановлено, що двоє колишніх військовослужбовців, з метою отримання одноразової грошової допомоги в сумі по 630 тис грн кожному, підробили витяги з протоколу засідання Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ, відповідно до яких встановлено зв’язок нібито наявного у них захворювання з виконанням обов’язків військової служби.

На підставі фальсифікованих документів, наданих чоловіками, медико-соціальна експертна комісія встановила їм другу групу інвалідності.

Надалі ділки подали документи до міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для отримання матеріальної допомоги. Проте заволодіти бюджетними коштами обвинуваченим не вдалося, оскільки у ході перевірки їхніх заяв встановлено, що вони не проходили військово-лікарську комісію.

Досудове розслідування здійснювалося Обухівським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури