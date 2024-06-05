Підробляли фітосанітарні сертифікати для експорту зерна – на Хмельниччині підозрюють працівників держустанови і митного брокера
За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру заступнику начальника та головному спеціалісту відділу фітосанітарних заходів на кордоні Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області та їх пособнику – митному брокеру.
Їм інкриміновано несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованих системах, а також службове підроблення (ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України).
За даними слідства, підозрювані розробили протиправний механізм видачі підроблених фітосанітарних сертифікатів експортерам зерна. Без відбору зразків продукції вони вказували в документах про її відповідність вимогам. Вносили дані до спеціалізованої інформаційної системи PHIS, доступ до якої є у співробітників Держпродспоживслужби.
Митний брокер у свою чергу надавав співробітникам держустанов необхідну для виготовлення сертифікатів інформацію про транспортні засоби і вантаж.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу працівників Управління СБУ в області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Хмельницької обласної прокуратуриTweet