Підробила висновок ЛКК, щоб вивезти сина за кордон – судитимуть мешканку Хмельниччини

Прокурорами Кам’янець-Подільської окружної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно 54-річної жительки району за фактом незаконного переправлення особи через державний кордон України та підроблення офіційного документа (ч. 1 ст. 332, ч. 4 ст. 358 КК України).

Встановлено, що обвинувачена зконтактувала з невідомою особою, яку знайшла в мережі Інтернет, та домовилась з нею про виготовлення висновку ЛКК про те, що вона є невиліковно хворою, не може самостійно пересуватись та самообслуговуватись.

Таким чином вона мала на меті вивезти свого 35-річного сина за кордон.

Отримавши фіктивну довідку, жінка надала її працівникам прикордонної служби у пункті пропуску «Красноїльськ» Чернівецької області та перетнула кордон разом із сином.

При проведенні звірки прикордонники виявили підробку та повідомили правоохоронців.

Обвинуваченій загрожує до 5 років ув’язнення.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Кам’янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури