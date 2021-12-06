Підрядника підозрюють у привласненні понад ₴300 тис. бюджетних коштів, виділених на реконструкцію приміщення

Вишгородською окружною прокуратурою повідомлено про підозру директору підрядної організації у заволодінні бюджетними коштами під час виконання робіт з реконструкції приміщення одного з комунальних підприємств міста Вишгород (ч. 4 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у 2019 році між комунальним підприємством Вишгородської районної ради та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір на виконання робіт з реконструкції приміщення, що перебуває на балансі комунального підприємства. Загальна вартість ремонтних робіт, відповідно до умов договору, складає майже 7,5 млн грн.

Підозрюваний, маючи на меті заволодіння бюджетними коштами, вніс до фінансових документів завідомо недостовірні відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних ремонтно-будівельних робіт. На їх підставі на рахунок товариства перераховано бюджетні кошти.

Однак, згідно з висновками судової будівельно-технічної експертизи, вартість невиконаних робіт на об’єкті становить понад 300 тис грн, які підозрюваним привласнено.

Таким чином спричинено матеріальну шкоду територіальній громаді міста Вишгород.

Досудове розслідування здійснюється Вишгородським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура