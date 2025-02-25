Підрядник, що замість будівництва метро на Виноградар, поклав гроші на депозит, має сплатити ₴139 млн в бюджет Києва

Верховний Суд поставив крапку у справі за позовом Київської міської прокуратури про стягнення понад 139 млн гривень з товариства, яке мало будувати метро з Сирця на Виноградар, однак замість цього поклало виділені гроші на депозит.

Встановивши, що бюджетні гроші були розміщені на депозитних рахунках, столична прокуратура ще у 2021 році звернулась до суду з вимогою стягнути отримані відсотки в сумі понад 139 млн грн на користь столичної громади.

Справа розглядалась судами неодноразово. У квітні та жовтні 2024 року Господарський суд Києва та Північний апеляційний господарський суд повністю задовольнили позов прокурора та ухвалили рішення стягнути з підрядної організації до бюджету столиці нараховані відсотки.

Не погоджуючись із вказаними рішеннями судів, підрядник оскаржив їх до Верховного Суду, який відмовив в задоволенні касаційної скарги товариства та залишив в силі рішення судів попередніх інстанцій.

Таким чином завдяки Київській міській прокуратурі до бюджету столиці має бути сплачено 139 млн гривень.

Звертаємо увагу, що використання бюджетних коштів виключно за цільовим призначенням отриманих на виконання умов договорів є прямим обов’язком суб’єктів господарювання.

Пресслужба Київської міської прокуратури