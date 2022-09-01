Підрядника КП «Спецжитлофонд» судитимуть за службову недбалість зі збитками у 500 тис. грн.

Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно керівника підрядної організації за фактом службової недбалості під час виконання робіт з прокладання зовнішніх інженерних мереж у Голосіївському районі м. Києва, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідством встановлено, що між КП «Спецжитлофонд» та підрядною організацією був укладений договір підряду на виконання робіт з прокладання та перекладання зовнішніх інженерних мереж по пров. Моторному та по проспекту Науки. Також планувалося будівництво додаткових ємкостей чистої води та спорудження розподільчого пункту та трансформаторних підстанцій.

Установлено, що вказані роботи у повному обсязі не виконано, а частина з них проведена з порушеннями.

Відповідно до висновку комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи територіальній громаді міста Києва завдано збитків у розмірі близько 500 тисяч грн.

Дії підрядника кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України. У ході слідства підозрюваним у повному обсязі відшкодовано збитки, спричинені територіальній громаді.

Досудове розслідування здійснювалося за матеріалами ДСР НП України.

Як повідомлялося, раніше до суду скеровано обвинувальні акти відносно трьох заступників директора КП «Спецжитлофонд», які приймали виконані підрядником роботи.

Пресслужба Київської міської прокуратури