Підрядника підозрюють у привласненні ₴986 тис. бюджетних коштів під час облаштування дитячого майданчика

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури директору товариства повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, між очолюваним підозрюваним товариством та селищною радою укладено договір на будівництво скверу в селищі Димер Вишгородського району.

За умовами договору підприємство під час облаштування дитячого майданчику мало встановити обладнання певної марки та моделі. Натомість з метою заволодіння бюджетними коштами підозрюваний встановив в рази дешевше устаткування гіршої якості та іншого бренду.

Надалі він вніс до звітної документації недостовірні відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт та їх вартості, що призвело до безпідставного перерахування на рахунок підрядної організації 986 тис. грн бюджетних коштів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід – УСР в Київській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура