Підрядника підозрюють у заволодінні майже ₴2,8 млн. під час будівництва навчально-виховного закладу на Київщині

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Фастівської окружної прокуратури повідомлено про підозру директору товариства у заволодінні чужим майном та службовому підроблені (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, Глевахівська селищна рада уклала договір будівництва навчально-виховного закладу в смт. Глеваха з директором одного із товариств, який під час проведення будівельних робіт заволодів частиною виділених бюджетних коштів.

Підозрюваний вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що не відповідають проектно-кошторисній документації, тим самим умисно завищив вартість фактично-виконаних робіт та використаних матеріалів.

Внаслідок цього підрядник отримав на рахунки свого товариства майже 2,8 млн грн бюджетних коштів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Фастівського РУП ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура