Підрядника підозрюють у заволодінні понад ₴4 млн. бюджетних коштів, виділених на ремонт футбольного поля

Кошти з місцевого бюджету міста Києва призначалися на капітальний ремонт футбольного поля одного з навчальних закладів столиці. Проведена експертиза засвідчила, що вартість виконаних робіт завищена вдвічі. За вчинене підозрюваному загрожує до дванадцяти років за ґратами з конфіскацією майна.

В межах досудового розслідування слідчими слідчого відділу Дарницького управління поліції Києва встановлено, що між виконуючим обов’язки директора одного з позашкільних навчальних закладів столиці та підрядником, який виграв тендерну процедуру, було укладено договори щодо виконання робіт з капітального ремонту футбольного поля одного з навчальних закладів столиці. Загальна вартість проведених робіт, відповідно до умов договорів, склала понад 8,7 млн грн.

Підозрюваний, маючи на меті заволодіння бюджетними коштами, вніс до фінансових документів завідомо недостовірні відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних ремонтно-будівельних робіт. На їх підставі на рахунок товариства перераховано бюджетні кошти у повному обсязі. Натомість за результатами проведеного експертно-будівельно-технічного дослідження встановлено, що вартість фактично виконаних робіт становить 4,3 млн грн. Таким чином сума завданих збитків державі перевищує чотири мільйони гривень.

Нині, на підставі отриманих доказів слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Відповідно до санкції інкримінованої підозрюваному статті, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Як повідомлялося раніше, слідчі слідчого відділу Дарницького управління поліції Києва також повідомили про підозру виконуючому обов’язки директора вказаного навчального закладу за ч. 2 ст. 367 – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва