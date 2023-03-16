Підрядника підозрюють у заволодінні понад ₴430 тис. бюджетних коштів на бурінні безводної свердловини в Житомирському районі

За процесуального керівництва прокурорів Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури, на підставі зібраних слідством доказів, підряднику повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб та у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

Заволодіння бюджетними коштами інкримінується директору приватного підприємства, який, відповідно до укладеного договору, у квітні 2020 року зобов’язався пробурити 90-метрову резервну свердловину для забезпечення водою селища Житомирського району.

Проте підрядник не дотримався проектних вимог, що призвело до відсутності у свердловині необхідного об’єму води для систематичного забезпечення селища. Натомість прозвітував перед замовником – селищним головою (йому раніше повідомлено про підозру) про виконання будівельних робіт у повному обсязі. На підставі офіційних документів з недостовірними відомостями замовник розрахувався з підприємцем.

За результатами проведеної будівельно-технічної експертизи, підрядник заволодів понад 430 тис. грн бюджетних коштів.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводить Житомирське райуправління поліції.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури