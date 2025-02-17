Підсанкційній ексзаступниці головреда «Страна.юа» Крюковій спалили автомобіль (фото)
У Києві ввечері 13 лютого згорів Range Rover колишньої заступниці головреда “Страна.юа” Світлани Крюкової, щодо якої у січні 2025 року ввели санкції.
Про цеповідомили поінформовані співрозмовники УП серед правоохоронців, Крюкова в коментарі УП.
Пряма мова Крюкової: “Машина згоріла. Так із Днем закоханих мене ще ніхто не вітав. Місяць тому на мене указом президента наклали санкції. Серед іншого в пунктах указу значилося обмеження користуватися і розпоряджатися своїм рухомим майном. Тому я взяла водія.
Найчастіше на цьому автомобілі водій розвозив по спортивних секціях дітей, а вечорами він забирав авто до себе на район і паркував під будинком. Там і стався інцидент”.
Подія трапилася 13 лютого. Джерела серед правоохоронців повідомили, що ближче до опівночі в одному з дворів у Деснянському районі сталося загоряння автомобіля Range Rover, фактичним користувачем якого є Крюкова.
Вогонь пошкодив квартиру другого поверху будинку та фасад, проте ніхто не постраждав.
Пожежу вчасно загасили, але автомобіль відновленню не підлягає.
Наразі поліція встановлює, що стало причиною загоряння – “вибух чи підпал”. Проводяться відповідні експертизи та розшукові дії.
Пряма мова Крюкової: “Коло моїх недоброзичливців широке і зрозуміле, деякі з них позначилися задовго до санкцій. Останніми місяцями я перебуваю в судовому процесі з блогером Ігорем Лаченковим, активістом Денисом Кошельніком та їхніми друзями… Очевидно, що є в мене і недоброзичливці в Офісі президента… Сьогодні дізналася для себе нове прізвище – Дмитро Литвин (радник президента. – ред.)”.
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський 19 січня підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції щодо пропагандистів, які працюють на Росію, а також позбавив державних нагород низку проросійських діячів. До санкційного списку зокрема і потрапила колишня заступниця головреда “Страна.юа” Світлана Крюкова.
- У вересні 2024 року стало відомо, що Крюкова подала в суд на Лаченкова через “захист честі та гідності”. Крім Лаченкова позов від Крюкової отримали блогери Роман Сініцин (Балан) та Євген Пронін. Захищати інтереси Крюкової в суді мав адвокат Олексій Шевчук, який раніше вів справи Геннадія Корбана, Іллі Киви, Олександра Онищенка, Борислава Розенблата.
- Крюкова з 2016 по 2022 рр. була заступницею головного редактора підсанкційного видання “Страна”. У 2024 році вона повідомила, що “призупиняє професійну діяльність” заради родини і малювання.