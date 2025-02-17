Підсанкційній ексзаступниці головреда «Страна.юа» Крюковій спалили автомобіль (фото)

У Києві ввечері 13 лютого згорів Range Rover колишньої заступниці головреда “Страна.юа” Світлани Крюкової, щодо якої у січні 2025 року ввели санкції.

Про цеповідомили поінформовані співрозмовники УП серед правоохоронців, Крюкова в коментарі УП.

Пряма мова Крюкової: “Машина згоріла. Так із Днем закоханих мене ще ніхто не вітав. Місяць тому на мене указом президента наклали санкції. Серед іншого в пунктах указу значилося обмеження користуватися і розпоряджатися своїм рухомим майном. Тому я взяла водія.

Найчастіше на цьому автомобілі водій розвозив по спортивних секціях дітей, а вечорами він забирав авто до себе на район і паркував під будинком. Там і стався інцидент”.

Подія трапилася 13 лютого. Джерела серед правоохоронців повідомили, що ближче до опівночі в одному з дворів у Деснянському районі сталося загоряння автомобіля Range Rover, фактичним користувачем якого є Крюкова.

Вогонь пошкодив квартиру другого поверху будинку та фасад, проте ніхто не постраждав.

Пожежу вчасно загасили, але автомобіль відновленню не підлягає.

Наразі поліція встановлює, що стало причиною загоряння – “вибух чи підпал”. Проводяться відповідні експертизи та розшукові дії.

Сама ж Крюкова заявила, що “замовники їй зрозумілі”, але “називати імена конкретних осіб необачно”. При цьому вона одразу ж згадала блогера-волонтера та активіста, проти яких раніше подавала в суд, та Офіс президента, адже щодо неї нещодавно ввели санкції через пропаганду на користь Росії.

Пряма мова Крюкової: “Коло моїх недоброзичливців широке і зрозуміле, деякі з них позначилися задовго до санкцій. Останніми місяцями я перебуваю в судовому процесі з блогером Ігорем Лаченковим, активістом Денисом Кошельніком та їхніми друзями… Очевидно, що є в мене і недоброзичливці в Офісі президента… Сьогодні дізналася для себе нове прізвище – Дмитро Литвин (радник президента. – ред.)”.

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