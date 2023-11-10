Підтримувала «боевой дух» окупантів: судитимуть доньку колишнього артдиректора-колаборанта, який вже за ґратами

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 34-річної жінки за фактом колабораційної діяльності, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, що колишній художник-постановник одного з харківських телеканалів виготовляв у себе вдома листівки із зображенням символа латинської літери «Z» та російського прапора. Виготовлені макети листівок він надсилав своїй доньці, яка проживає у Москві. За даними слідства, його донька зверталась до вищого російського політичного керівництва та пропонувала «творіння» свого батька для розповсюдження серед особового складу зс рф та незаконних збройних формувань «ЛНР», «ДНР», аби підтримати їх «бойовий дух».

Наприкінці травня минулого року вона отримала згоду від міністерства оборони рф на використання на безоплатній основі вказаних листівок в рамках «информационно-разъяснительной и военно-патриотической работы с личным составом Вооруженных Сил РФ».

Жінку судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: наприкінці грудня 2022 року за підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним батька обвинуваченої за фактом здійснення за попередньою змовою групою осіб інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованої на її підтримку (ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України), та призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов‘язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на 10 років.

Харківська обласна прокуратура