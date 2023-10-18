Підтримували російську збройну агресію в Україні та поширювали проросійський контент у соцмережі — викрито двох шанувальників «руського миру»

За процесуального керівництва Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області викрито двох чоловіків, які активно підтримували збройну агресію рф. Ними виявились двоє мешканців м. Первомайський, наразі обом повідомлено про підозру.

Так, одним з палких прихильників «руського миру» виявився 49-річний електромонтер. Слідством встановлено, що він неодноразово публічно висловлювався на підтримку дій окупантів в Україні і виправдовував перед своїми колегами збройну агресію рф.

Чоловік активно ділився своїми переконаннями і онлайн. Для цього використовував заборонену в Україні соціальну мережу «Одноклассники». Там він активно репостив антиукраїнський контент з класичними наративами кремлівської пропаганди про «бандерівців, які вбивають слов’ян», та про «українські війська, які обстрілюють мирне населення Донбасу».

Крім того, підозрюваний розмістив публікацію, у якій стверджував, що в кожному дворі необхідно поставити пам’ятник Леніну, адже сам він нібито є «основателем украинского государства».

Другий підозрюваний — 51-річний чоловік, який працює слюсарем на місцевому підприємстві. Він також на власній сторінці в «Одноклассниках» розміщував дописи на підтримку окупаційних військ рф.

Чоловік зізнавався у коханні росії, репостив публікації з викривленими історичними фактами, які активно транслюють кремлівські пропагандисти, а також римовані рядки, які мали за мету дискредитувати українських захисників.

Обом підозрюваним інкримінують поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинене повторно (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України), а 49-річному чоловіку — ще й виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з СВ ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Обом підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура