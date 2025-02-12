Підтримує ворога та збирає кошти для його армії – засуджено колишню українську спортсменку

За публічного обвинувачення прокуратури автономії колишню українську спортсменку з Криму визнано винною у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України)

Її заочно засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Засуджена – колишня українська спортсменка та багаторазова чемпіонка Європи та світу із сумо, яка з 2016 року почала виступати у складі збірної рф.

Прокурори в суді довели, що у 2023 році засуджена заснувала та очолила волонтерський рух у Криму. Вона проводила численні збори коштів для закупівлі дизельних генераторів, рацій, тепловізорів та інших ресурсів для військовослужбовців рф, які вели бойові дії проти України, у тому числі, у місті Бахмут. При цьому, інформацію та звіти про збори коштів «волонтерка» поширювала у Telegram-каналі та на особистих сторінках у соціальних мережах.

Засуджена неодноразово виступала у пропагандистських медіа, транслюючи проросійські наративи в інформаційний простір Криму. Зокрема, заявляла про необхідність допомоги армії рф у проведенні так званої «сво» та «захисту півострова від ЗСУ».

Спеціальне досудове розслідування здійснювалось ГУ СБУ в АР Крим.

Офіс Генпрокурора