Підтверджено довічне увʼязнення агенту рашистів, який наводив ракети на Харківську ОДА та інші цивільні об’єкти
За принципової та послідовної позиції прокурорів Харківської обласної прокуратури суд залишив без змін вирок чоловіку, якого визнано винним у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану, виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України та у незаконному поводженні зі зброєю боєприпасами (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 КК України). Йому призначено довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Доведено, що засуджений з лютого по квітень 2022 року збирав інформацію про ЗСУ та цивільну інфраструктуру у Харкові шляхом особистого спостереження, опитування місцевих жителів та фіксації даних.
Харківʼянин передавав дані через заборонену в Україні соцмережу «ВКонтакте» двом жінкам, які працюють на російські спецслужби. Одна з них нині проживає у москві. У 2014 році вона проходила службу у лавах так званої «днр» як медсестра. Інша кураторка мешкає у м. санкт-петербург і є очільницею проросійської організації.
Чоловік надіслав кураторці у москві координати Харківської ОДА, дані для завдання ударів по головному офісу однієї з фірм та передав декілька адрес у місті. В подальшому всі ці об’єкті були обстріляні російською армією.
Також засуджений публікував у соцмережах дописи, у яких заперечував збройну агресію рф проти України та схвалював злочинні дії окупантів.
Під час слідства чоловік свою провину так і не визнав. Проте сторона обвинувачення зібрала необхідну доказову базу. У листопаді 2023 року Київський районний суд м. Харкова призначив чоловіку довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Сторона захисту подала апеляційні скарги, в яких просила виправдати агента. У серпні 2024 року Полтавський апеляційний суд повністю відмовив в їх задоволенні та залишив у силі вирок суду першої інстанції.Tweet