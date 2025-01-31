Підвищення тарифу на вантажі нічого не дасть УЗ, якщо там… крастимуть у 3-5 разів більше, – заявив екс-міністр

Перш ніж обговорювати з бізнесом та владою підвищення тарифів на вантажні перевезення, Укрзалізниця має перемогти корупцію, через яку компанія щороку втрачає сотні мільйонів доларів.

“Корупційні резерви “Укрзалізниці” величезні. Тому я, як колишній міністр інфраструктури, закликав би Наглядову раду і правління серйозно зайнятися очищенням компанії від корупції, і тоді тарифи можна буде навіть знизити по окремих критичних напрямках. Бо якщо ми хочемо підвищувати тарифи до безкінечності, і при цьому красти з коефіцієнтом в 2-5 разів – вибачте, жодна компанія світу такого не витримає”, – зауважив Омелян.

Він також підкреслив, що рішення щодо підвищення має ухвалюватися спільно з бізнесом, після надання усіх необхідних економічних обгрунтувань, а не кулуарно, як це робиться зараз.

“Кожного разу, коли ми підвищували тарифи – це була епопея, яка тривати цілий рік. Було профільне обговорення по всіх бізнес-асоціаціях, круглі столи за участі Міністерства та бізнесу. Міністерство економіки вивчало ситуацію. А цього разу, я так розумію, просто взяли за моду ламати всіх через коліно і ставити перед фактом. Тож питання не в тому, справедливий тариф чи несправедливий. Його треба обговорити, аргументувати, обґрунтувати, і тоді виходити на якусь позицію. Але коли в тебе за рахунок неефективності і корупції зникають десятки, сотні мільйонів доларів по року – вибачте, це дуже погане пояснення, чому ми маємо підняти тариф”, – резюмував Омелян.

Як відомо, Наглядова рада “Укрзалізниці” погодила підвищення тарифу на вантажні перевезення на 37%. Проти цього рішення виступили всі учасники ринку, серед яких – Європейська бізнес асоціація та Американська торгівельна палата.

Так, в ЕВА нагадали, що до цього УЗ підвищила тарифи в 2021 та на початку 2022, а потім ще на 70% в середині 2022 року, внаслідок чого вартість транспортування вугілля, руди та вапняку зросла на +140%, коксу та зернових на +95%, металу на +70%.

І через це “Укрзалізниця” втратила частину вантажопотоку, який перейшов на автомобільний транспорт. Асоціація також закликала Кабмін не підтримувати підвищення тарифу на вантажі – тому що бізнеси в Україні вже й так закриваються через проблеми ситуацію в енергетиці та дефіцит персоналу. Чергове здорожчання логістики тільки пришвидшить ці процеси.