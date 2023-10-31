Піп, стоматолог та безробітний організували незаконне переправлення ухилянтів за кордон

За 7,5 тисяч доларів США правопорушники обіцяли ухилянтам документи про непридатність до військової служби та виключення з військового обліку. Їх затримали, щойно вони спорядили одного клієнта усім необхідним для виїзду з України та отримали від нього грошову винагороду. Зловмисникам повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи. За скоєне їм загрожує до дев’яти років ув’язнення та конфіскація майна.

Співробітники управлінь міграційної поліції та кримінального аналізу зі слідчими слідчого управління ГУНП в Одеській області та прикордонниками встановили, що священнослужитель, стоматолог та безробітний, з метою збагачення розробили злочинну схему переправлення через державний кордон України військовозобов’язаних чоловіків, які прагнули уникнути мобілізації. За грошову винагороду в розмірі 7,5 тисяч доларів США зловмисники обіцяли ухилянтам оформити документи про визнання їх непридатними до проходження військової служби за станом здоров’я зі зняттям з військового обліку, що сприяло б їхньому подальшому безперешкодному виїзду за кордон. Таку можливість вони пояснювали клієнтам своїми зв’язками у міських територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Поліцейські припинили протиправну діяльність та затримали учасників злочинної групи, щойно ті отримали на електронний гаманець криптовалюту в еквіваленті 7,5 тисяч доларів США від одного із військовозобов’язаних чоловіків, передали йому обіцяний пакет документів, проконсультували щодо поведінки на пункті пропуску під час перетину державного кордону та запевнили у позитивному результаті за будь-якого перебігу подій.

Зібравши достатньо доказів, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури повідомили фігурантам про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, а також сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, вчинених за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів. Цей злочин кваліфікується за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Одному підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 1,5 млн грн, двом іншим – цілодобовий домашній арешт.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Одещини