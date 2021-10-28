Після ДТП у Харкові водій Infiniti хотів заплутати слідчих – телефонував на «102» про нібито угон авто

16-річний водій Infiniti Микола Харківський, який скоїв смертельну аварію в Харкові у ніч на 27 жовтня, не розгубився й після злочину одразу написав заяву про нібито угон автомобіля.

Про це заявив представник прокурора на судовому засіданні 28 жовтня, цитує Newsroom.

Представник прокурора підтвердив, що у ніч на 27 жовтня до правоохоронців надійшов дзвінок про викрадення автомобіля «Infiniti».

За даними обвинувачення, Микола Харківський після наїзду на пішоходів прибув до міської лікарні, назвавшись іменем іншої людини та повідомивши чужу домашню адресу.

Хлопець скористався моментом і здійснив виклик на «102» з приміщення туалету медзакладу. Таким чином, хлопець хотів ввести слідство в оману і відвести від себе підозру.

Після цього Харківський намагався покинути будівлю лікарні, проте був затриманий співробітниками поліції.

Правоохоронці натомість відкрили проти водія Infiniti ще одну справу – за статтею про надання завідомо неправдивого повідомлення про скоєння злочину.

За рішенням суду, Харківського арештували на 60 діб без права внесення застави. // УНІАН