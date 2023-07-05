Після побиття жінки в Ужгороді працівника ТЦК звільняють з лав ЗСУ – Міноборони

Після побиття жінки в Ужгороді підозрюваного працівника ТЦК звільняють з лав Збройних сил України.

Про це повідомив у середу перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, пише УНН.

“Напередодні у публічному просторі з’явилась інформація про ганебну поведінку старшого офіцера Закарпатського ТЦК та СП та завдання ним тілесних ушкоджень громадянці України. На підставі інформації, наданої за місцем служби офіцера та ураховуючи слідчі дії, які тепер очікують на зазначену особу у зв’язку з провадженням, розпочатим правоохоронними органами за фактом вчинення кримінального правопорушення, прийнято рішення про звільнення цієї особи з лав Збройних Сил України”, – написав Павлюк у Telegram.

Заступник міністра наголосив, що надалі оцінку цьому конкретному випадку та офіцеру, який зганьбив своєї високе звання, дадуть правоохоронні органи та суд. “Зі сторони Закарпатського ОТЦК та СП буде забезпечене максимальне сприяння проведенню слідчих дій та з’ясуванню всіх обставин інциденту”, – зауважив він.

Як повідомлялось, правоохоронці розслідують справу щодо завдання жінці тілесних ушкоджень співробітником ТЦК в Ужгороді.

За даними поліції, співробітнику ТЦК, який в стані сп’яніння наніс тілесні ушкодження дружині військовослужбовця, повідомили про підозру. За висновками судово-медичного експерта, зловмисник наніс потерпілій легкі тілесні ушкодження. Розслідування ведеться за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.