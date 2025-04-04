Після спілкування з псевдобанкіром терноплянин втратив майже мільйон гривень

За допомогою до працівників поліції звернувся 70-річний тернополянин. Пенсіонер розповів, що до нього зателефонував невідомий, який представився працівником служби безпеки банку, і повідомив, що хтось намагається зняти кошти з його картки. Для збереження заощаджень порадив перерахувати їх на інші банківські рахунки, а згодом усе повернути. Чоловік виконав умову невідомого і втратив майже мільйон гривень.

За фактом шахрайства слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 5 статті 190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб аферистів.

Поліцейські вкотре наголошують: не довіряйте незнайомцям і за жодних обставин не перераховуйте власних коштів на інші рахунки. Бо такий спосіб врятувати свої заощадження – це шахрайська пастка. Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області