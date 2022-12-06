Після втручання прокуратури на Сумщині ліквідовано понад 20 тонн отрутохімікатів, які роками створювали серйозну загрозу для довкілля

Після втручання Окружної прокуратури міста Суми ліквідовано звалище отрутохімікатів, які роками створювали серйозну загрозу для довкілля.

До цього було встановлено, що на території колишнього КСП «Тепличне» розміщені непридатні та заборонені до користування пестициди на земельній ділянці з відкритим доступом, які знаходяться в такому стані тривалий час, однак заходи щодо їх ліквідації органом місцевого самоврядування не вживаються.

Більш того, відповідно до висновку Державної екологічної інспекції у Сумській області, несанкціоноване розміщення непридатних пестицидів на землях громади створює серйозну загрозу для довкілля. Відтак прокуратура у травні 2022 року звернулась до Господарського суду Сумської області з позовом, щоб зобов’язати Сумську міську раду вжити заходів до ліквідації небезпечних відходів.

Під час судового процесу за принципової позиції прокуратури Сумська міська рада погодилася ліквідувати понад 20 тонн вищезазначених відходів. Відповідно до наданих офіційних документів, у листопаді 2022 року звалище ліквідовано, відтак прокуратура відмовилась від позову у зв`язку з відсутністю предмету спору. Рішенням суду провадження по справі закрито.

Сумська обласна прокуратура