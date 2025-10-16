Після затримання в Німеччині Польщі передали українця, підозрюваного в резонансному вбивстві у Варшаві

35-річного громадянина України Івана Р., якого підозрюють в одному з чотирьох убивств у варшавському районі Воля у квітні 2024 року, передали Польщі після затримання в Німеччині.

Про це пише RMF24.

У квітні 2024 року у покинутому багатоквартирному будинку у районі Варшави Воля виявили тіла двох чоловіків, а наступного дня — ще двох. Вони були на значному етапі розкладання: їх або закопали в землю у дворі або ж вони лежали на горищі та в одній з порожніх квартир будинку.

Загалом під час розслідування слідчі називали понад десятьох підозрюваних. Одним із них виявився українець Андрій С. — його звинуватили в потрійному вбивстві, писало видання Fakt.

Згідно з інформацією RMF, чоловік вчиняв убивства протягом тривалого часу, а тіла жертв ховав у будівлі, де знаходили притулок бездомні.

Детальні мотиви дій українця не називали, однак зазначали, що вбивства могли статися через зведення рахунків у середовищі бездомних поляків та українців.

Ще одного українця Івана Р. розшукували за Європейським ордером на арешт, залучаючи правоохоронні органи кількох країн. У травні 2025 року, його знайшли в німецькій Баварії, а напередодні, 15 жовтня, його передали на кордоні польським поліціянтам.