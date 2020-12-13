Пісні з матюками і постріли у повітря: у Чернігові стався конфлікт молодиків з поліцією

12 грудня на вулиці Єськова у Чернігові стався конфлікт зі стріляниною між поліцейськими і компанією молодих людей.

Прес-офіцер патрульної поліції області Віталій Копистко розповів Суспільному, що один із екіпажів близько 20:00 почув нецензурну лайку у свій бік з боку компанії молодих людей.

«Поліцейські зробили зауваження, щоб припинити хуліганські дії. Але молоді люди не відреагували. Вони обступили службовий автомобіль, почали лаятися на поліцейських, і у вікна автомобіля полетіло каміння» — сказав Копистко.

Поліцейські викликали підсилення. Почалася штовханина. Чоловік із компанії почав застосовувати балончик, поліцейський отримав удар по голові, почали лунати постріли у повітря, — розповів прес-офіцер.

У компанії було 8 чоловік. Свою версію подій Суспільному розповіла чернігівка Анастасія Ананко, яка була в тій компанії. З її слів, вони з поліцейськими не конфліктували. Вони співали пісні, там була нецензурна лексика. Поліцейські могли сприйняти ці слова у свій бік. Каміння у бік автомобіля, каже дівчина, не кидали.

«До нас вийшов поліцейський, який почав запитувати, чому ми кричимо, і чому лаємося. Потім почав штовхати одного з хлопців. І всі почали заступатися. Одного з хлопців почали заламувати, аби забрати в автомобіль, але вони не розповіли, на якій підставі їх затримують. Вони сказали, що затримали хлопця через те, що він образив поліцейського. Приїхав ще один автомобіль, четверо поліцейських лягли на хлопця. Один із них дістав пістолет і почав стріляти у повітря. Було 5-6 пострілів. Нас штовхали і пирскали балончиком» — розповіла Анастасія Ананко.

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На вулицю Єськова поліцейські приїхали за викликом, це був підрозділ ТОР. Приїхали через скаргу місцевих жителів на собаку, яка перебуває у під’їзді будинку без намордника і не дає людям вийти з будинку. Разом із поліцейськими на виклик приїхала зооволонтерка Марина Постол. Початку конфлікту вона не бачила, бо у цей час займалася собакою. Коли вийшла із будинку, конфлікт був у розпалі.

«Каміння у бік патрульного автомобіля летіло жменями, я ще намагалася їх заспокоїти. Поліцейські просили молодь звільнити дорогу, але вони цього не зробили» — прокоментувала ситуацію Марина Постол.

«Трьох осіб одразу затримали на місці. Їм виписали 2 адміністративні протоколи за статтею 173 – дрібне хуліганство. А також за статтею 185 – злісна непокора вимозі поліцейського», — прокоментував Суспільному прес-офіцер патрульної поліції області Віталій Копистко.