Пів кілограма «креку» під пахвою: поліцейські викрили одесита в оборудках з наркотою

Ділка затримали, щойно він отримав «товар». Зловмиснику вже повідомили про підозру. Тепер він ризикує опинитися за ґратами щонайменше на шість років.

Протиправну діяльність містянина викрили співробітники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Одеській області та задокументували слідчі відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1.

Поліцейські встановили, що 31-річний житель Хаджибейського району замовив в інтернеті наркотичний засіб для подальшого збуту. Затримали зловмисника за кілька днів потому, коли він йшов з «товаром», прихованим у коробці з-під фену для волосся. Правоохоронці вилучили пакунок з білою кристалічною речовиною вагою приблизною пів кілограма. Перевірка експрес-тестом показала, що вона містить обмежений в обігу наркотичний засіб «крек».

Під час поверхневого огляду правопорушника та санкціонованого обшуку за місцем його мешкання слідчі вилучили ще декілька пакетиків з речовинами синтетичного та рослинного походження, схожими на «крек» та канабіс, поштові квитанції, ваги, пакувальний матеріал, мобільний телефон та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Усі вилучені речовини скеровані на експертизу для підтвердження походження та встановлення ваги.

«Чоловік вже має судимість за незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів для власного вживання. Минулого року він був засуджений за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України до одного року позбавлення волі з випробувальним терміном один рік. Нині ми повідомили йому про підозру вже за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – у незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу з метою збуту, вчиненому особою, яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 308-310 ККУ. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Надалі ми встановлюватимемо канал постачання одеситові наркотичних засобів. Слідство триває під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси», – повідомив слідчий у справі старший лейтенант поліції Сергій Жолонко.

Одеське районне управління поліції № 1