Пів мільйона хабаря за виділення землі під підприємництво: на Кіровоградщині викрито посадовця-землевпорядника

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальнику відділу архітектури, земельних відносин та житлово-комунального господарства однієї із територіальних громад Черкащини за фактом вимагання та отримання ним неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець об’єднаної територіальної громади обіцяв за 500 тис грн неправомірної вигоди позитивне вирішення питання щодо надання в оренду земельної ділянки на підвідомчій території ОТГ для подальшого здійснення підприємницької діяльності.

Затримали чиновника на території одного з приватних закладів Кіровоградщини «на гарячому», – при передачі першої частини суми неправомірної вигоди – 250 тис гривень та 2000 доларів США.

Наразі до судускеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

У межах слідства перевіряється причетність до незаконної оборудки й інших осіб.

Досудове розслідування – ГУНП в Кіровоградській області, оперативний супровід – Управління СБУ в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура