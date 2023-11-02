Пів року за ґратами проведе рівнянин за домашнє насильство над колишньою дружиною

Рівненський міський суд визнав винним 60-річного жителя міста Рівне, обвинуваченого у вчиненні домашнього насильства (ст. 126-1 КК України).

В ході судового розгляду прокурором доведено, що чоловік систематично вчиняв психологічне та економічне насильство відносно своєї колишньої дружини. Обвинувачений раніше не судимий, хоча неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності саме за вчинення домашнього насильства.

Вироком суду чоловікові призначено покарання у вигляді 6 місяців арешту. На даний час обвинувачений перебуває в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор».

Вирок законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури