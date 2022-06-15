Півмільйона гривень за два авто для ЗСУ – викрито волинянина, який торгував гуманітарною допомогою

За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури працівники УСБУ в області виявили волинянина, який продавав автомобілі, увезені в Україну як гуманітарна допомога для однієї з військових частин ЗСУ.

Чоловіка викрито під час одержання ним від покупця коштів у сумі понад 500 тисяч гривень за два таких авто.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні продажу предметів гуманітарної допомоги в особливо великих розмірах під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Вирішується питання про накладення арешту на вилучені автомобілі.

Довідково: згідно із санкцією ч. 3 ст. 201-2 КК України продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Пресслужба обласної прокуратури