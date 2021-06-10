Півмільйона гривень за «зняття порчі» – шахрайку засуджено до 8 років позбавлення волі

Прокурори Офісу Генерального прокурора у Верховному Суді довели вину мешканки Волині у шахрайстві на загальну суму понад 500 тис грн (ч. 4 ст. 190 КК України). Суд касаційної інстанції залишив у силі вирок Хустського районного суду та ухвалу Закарпатського апеляційного суду, за якими громадянку засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Встановлено, що засуджена, залякуючи мешканку Закарпаття нібито наведеною «порчею» на членів її сім’ї, внаслідок чого неминуче настане смерть матері, ввела студентку в оману, запевнивши, що може «зняти порчу» у вигаданий нею спосіб і допомогти уникнути трагічних наслідків.

Довівши таким чином потерпілу до стану розпачу, для здійснення ритуалу засуджена переконала дівчину зібрати вдома усі заощадження та ювелірні вироби і передати їй, оскільки саме на них лежить «порча» і тільки так можна врятувати маму. Під час чергової зустрічі шахрайка заволоділа грошовими коштами у сумі 8 тис дол США, 8460 євро та золотими виробами вартістю 1 172 дол США. Загальна шкода спричинена потерпілій становила 549 тис грн.

Верховний Суд погодився з твердженням прокурора, що покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна є справедливим заходом примусу.

Офіс Генпрокурора