Півмільйона гривень за два авто для ЗСУ – судитимуть волинянина, який торгував гуманітарною допомогою. ФОТО

Ковельська окружна прокуратура скерувала до суду кримінальне провадження про продаж 31-річним жителем Ковеля предметів гуманітарної допомоги в значному розмірі під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Нагадаємо, молодика, який за понад 500 тисяч гривень продавав два автомобілі, увезені в Україну як гуманітарна допомога для однієї з військових частин ЗСУ, викрили 13 червня 2022 року прокурори спільно з працівниками УСБУ в області.

Автомобілі будуть конфісковані в дохід держави.

Довідково: згідно із санкцією ч. 3 ст. 201-2 КК України продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги в значному розмірі в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Пресслужба обласної прокуратури