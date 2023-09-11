Півтора мільйона збитків через незаконний вилов риби: судитимуть мешканця Кіровоградщини
Прокурори Знам’янської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця за фактом незаконного заняття рибним промислом, що заподіяло істотну шкоду (ч.1 ст.249 КК України).
За даними слідства, у липні цього року 43-річний підозрюваний, використовуючи заборонені знаряддя лову, здійснив вилов водних живих біоресурсів із річки Березівка. З метою подальшого отримання прибутку чоловік у незаконний спосіб виловив рекордну кількість раків та риби.
У результаті протиправних дій державі заподіяно збитків на майже 1,5 млн гривень.
Наразі подальшу долю «риболова» вирішуватиме суд.
Відзначимо, що у межах провадження заподіяну шкоду відшкодовано у повному обсязі.
Досудове розслідування – Кропивницьке районне управління поліції ГУНП в області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Кіровоградська обласна прокуратура