Планували незаконно переправити 16 військовозобов’язаних до Угорщини – на Закарпатті трьом особам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Берегівської окружної прокуратури трьом закарпатцям повідомлено про підозру в організації або сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, мешканці селища Вилок та міста Берегове розробили оборудку з переміщення громадян призовного віку до Угорщини. «Клієнти» збиралися в останнього вдома та звідти їхали до прикордонних територій. Власник помешкання також надавав їм інструкції щодо подальшого маршруту.

Перевезенням військовозобов’язаних займався третій учасник схеми – раніше судимий житель Хустського району.

Наприкінці червня 2024 року правоохоронці викрили чоловіка у прикордонному селі під час перевезення групи із 16 військовозобов’язаних мікроавтобусом Volkswagen Crafter. Аби транспортний засіб важче було ідентифікувати, вони зняли реєстраційний номер.

За попередніми даними, «послуга» обійшлася одній людині в середньому у 7-12 тис доларів США. При цьому винагорода, яку мав отримати за цей рейс перевізник, становила 5 тис доларів США.

У ході проведення санкціонованих обшуків у помешканнях двох підозрюваних вилучили гранати РГД-5, в одного з них – ще понад 70 набоїв. Їм також повідомлено про підозру у незаконному придбанні і зберіганні боєприпасів (ч. 1 ст. 263 КК України).

Наразі усім суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом на заставу. Її розмір організатору схеми склав понад 9 млн грн, його спільнику – 7,5 млн грн, а водію мікроавтобуса – понад 908 тис грн.

Правоохоронці встановлюватимуть й інших осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.

Факт незаконного перетину кордону викрили співробітники Мукачівського прикордонного загону.

Досудове розслідування здійснює Берегівський райвідділ поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора