Планував махінації з благодійною допомогою: жителя Одещини затримали за надання хабаря військовослужбовцю

Зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, 36-річний житель Березівського району, діючи у змові з наразі невстановленою особою, передав до військової частини товари медичного призначення на загальну суму 80 тисяч гривень, придбані за благодійні гроші у компанії, в якій він колись працював.

Утім попросив військового тимчасово не ставити благодійну допомогу на баланс військової частини, а почекати надходження коштів на закупівлю аналогічних товарів від наступного благодійника, які планував привласнити.

Військовослужбовцю військової частини він запропонував частину грошей у якості хабаря та документацію, яка імітувала б отримання допомоги, що насправді вдруге не купувалася б, а перекривалася б першим необлікованим товаром.

Про злочинні наміри березівця військові повідомили у поліцію, і слідчі Одеського районного управління поліції № 1 спільно зі співробітниками Головного відділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки «Південь» ДПСУ, під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, задокументували злочин.

Поліцейські затримали фігуранта у процесуальному порядку, щойно він передав військовослужбовцю обіцяну неправомірну вигоду та документацію. Слідчі вилучили в якості речових доказів гроші та документи, а також мобільний телефон затриманого з інформацією, що становить інтерес для слідства.

Зібравши достатньо доказів, ділку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального Кодексу України, а саме в наданні неправомірної вигоди за невчинення та вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Максимальне покарання за цей злочин – вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 363 тис. 360 грн.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановлюватимуть повне коло осіб, причетних до злочинної схеми.

Одеське районне управління поліції № 1