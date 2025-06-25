PlayCity подало на блокування в Україні 824-х нелегальних онлайн-казино

Мінцифри бореться з тіньовим ринком азартних ігор і лотерей, щоб в Україні працювали тільки легальні компанії.

За два тижні роботи агентство PlayCity, яке працює під координацією Мінцифри, виявило та передало на блокування НКЕК понад 800 нелегальних казино.

Раніше держава втрачала до 10 млрд грн через тіньовий ринок азартних ігор, тому боротьба з нелегальними казино — одне з пріоритетних завдань PlayCity.

Працюємо над автоматизацією процесу, щоб прибрати людський фактор та повністю цифровізувати сферу.

А вже скоро зможете самостійно повідомляти про нелегальні казино через сайт PlayCity.

Знищуємо корупцію і продовжуємо робити ринок казино прозорим та контрольованим.

Міністерство цифрової інформації