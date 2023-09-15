По 15 років тюрми отримали 6 бойовиків, які захоплювали Маріуполь і штурмували Бахмут
Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки зібрали беззаперечні докази вини ще 6 зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті. Українські захисники взяли їх у полон під час жорстоких боїв у травні та червні цього року в районах Бахмута та Авдіївки.
За матеріалами СБУ суд призначив зловмисникам 15 років тюремного ув’язнення.
Встановлено, що більшість із них на початку повномасштабного вторгнення рф увійшла до складу 1-го та 2-го армійських корпусів Південного військового округу зс рф.
Однак, серед них є зрадники, які ще в 2015 році перебували у лавах терористичної організації «днр» та воювали проти сил АТО на сході України.
Тоді один із них вступив до складу підконтрольного росії «9-го окремого полку морської піхоти» (більш відомого як «дев’ятка»), інший – приєднався до угруповання «восток».
Встановлено, що обидва зловмисники обстрілювали позиції українських військ у районі Ясинуватої та Пісків, а після 24 лютого 2022 року брали участь у захопленні Маріуполя.
Ще четверо зрадників входили до складу так званої «народної міліції л/днр» і після початку повномасштабного вторгнення рф штурмували Бахмут та Красногорівку на Донеччині.
Інші бойовики обстрілювали з автоматичної зброї позиції ЗСУ в районі селища Білогорівка в Луганській області.
Також вони облаштовували фортифікаційні споруди та вогневі точки російських окупантів поблизу Авдіївки та Лисичанська.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях);
- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).
Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.
Розслідування проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.Tweet