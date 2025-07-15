По 15 років ув’язнення отримали агенти російського ГРУ, які корегували ворожий вогонь по Харкову та Миколаєву

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще двоє агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), які коригували удари рф по Україні.

Один із засуджених – 46-річний різноробочий із Харкова, який наводив керовані авіаційні бомби рашистів на прифронтове місто. Для цього фігурант об’їжджав місцевість велосипедом та фіксував оборонні лінії ЗСУ.

Зібрані дані він передавав у вигляді позначок на гугл-картах своєму знайомому, який у 2014 році виїхав на тимчасово окуповану частину Донеччини та пішов на співпрацю з російським гру.

Співробітники СБУ затримали агента наприкінці 2024 року. Під час обшуків у нього вилучено телефон із доказами роботи на окупантів.

Ще один зловмисник – 47-річний безробітний з Вознесенського району Миколаївщини, який також готував координати для повітряних атак рашистів по Силах оборони.

Серед пріоритетних цілей ворога були оперативні аеродроми та комплекси ППО. Намагаючись виявити військові об’єкти, коригувальник облаштував прихований відеореєстратор у своєму авто, на якому їздив регіоном.

За матеріалами справи, він координував свої дії з куратором через чат-бот зрадника Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом «Лохматий», який переховується у Донецьку та виступає «зв’язковим» російського гру).

Служба безпеки затримала російського агента навесні 2024 року за місцем його проживання.

За матеріалами слідчих СБУ суд визнав агентів винними відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській та Миколаївській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Служба безпеки України