По 15 років ув’язнення отримали агенти, які коригували російські удари по Миколаєву

За доказовою базою Служби безпеки України 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримали ще двоє коригувальників російських ударів по Миколаївщині.

Як встановило розслідування, фігуранти наводили російські ракети на логістичні центри та запасні командні пункти українських військ.

За матеріалами справи, зловмисниками є двоє місцевих жителів, які діяли окремо і яких окупанти завербували у Телеграм-каналах з пошуку «легких грошей».

Один із засуджених – 44-річний охоронець приватної компанії із Снігурівки, який відслідковував пункти базування та маршрути руху українських військ у напрямку передової.

Зібрані координати він «зливав» у чат-бот Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом «Лохматий»), який переховується у Донецьку та працює на фсб і воєнну розвідку рф.

Інший зловмисник – 47 річний безробітний з Миколаєва, який шпигував за локаціями оборонців міста.

Агентурні «звіти» зрадник месенджером надсилав куратору з фсб у вигляді фото потенційних цілей з прив’язкою до місцевості.

Співробітники СБУ затримали одного із агентів у червні 2023 року, іншого – у грудні 2024 року.

Під час обшуків у них вилучено телефони із доказами їхньої співпраці з ворогом.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав обох зловмисників винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України