По 15 років ув’язнення отримали ще 10 зрадників, які воювали проти Сил оборони на Донеччині

За доказовою базою Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще 10 зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті.

У серпні та грудні 2024 року українські захисники взяли зловмисників у полон під час боїв на Покровському, Сіверському та Новопавлівському напрямках.

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих СБУ суд призначив бойовикам 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Засудженими виявились мешканці тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, які добровільно приєдналися до лав Південного військового округу росії.

Троє з них – мешканці Донеччини, які у складі 91-го стрілецького полку рф брали участь у захопленні лівобережжя Херсонщини. Там вони облаштовували вогневі позиції та евакуйовували з поля бою поранених рашистів.

Згодом зрадники штурмували селища Микільське та Новоукраїнку, а під час запеклого бою під Кураховим потрапили у полон.

Ще один фігурант – мешканець Горлівки, який на посаді стрільця у 132-й мотострілецькій бригаді агресора обстрілював позиції ЗСУ поблизу селищ Зайцеве та Дачне.

Інший бойовик – входив до 88-го полку збройних сил рф і брав участь у «м’ясних» штурмах біля Покровська, де згодом потрапив у полон як єдиний вцілілий.

Крім того, вироки отримали ще чотири зрадники, які намагалися атакувати позиції українських військ поблизу селищ Зеленівка та Костянтинопіль.

Десятий засуджений входив до складу 123-ї мотострілецької бригади рф та обстрілював з реактивної системи залпового вогню «Град» позиції ЗСУ в районі Берестового.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України