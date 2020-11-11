По 4,5 года получили депутат Полтавского облсовета и экс-замруководителя отдела «Полтавафарм» за взятку правоохранителям

Депутат, исполнявший обязанности директора «Полтавафарм», совместно с заместителем начальника отдела экономической безопасности этого предприятия предоставили правоохранителям неправомерную выгоду в размере 35 тысяч гривен.

Высший антикоррупционный суд признал виновными и осудил депутата Полтавского областного совета VII созыва и бывшего заместителя начальника одного из отделов КП «Полтавафарм».

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«В среду, 11 ноября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала виновными депутата Полтавского областного совета VII созыва и бывшего заместителя начальника одного из отделов КП «Полтавафарм» в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу — ред.). ВАКС назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев каждому», — говорится в сообщении.

В ВАКС отметили, что указанный депутат, в 2017 году исполнявший обязанности директора Полтавского областного коммунального предприятия «Полтавафарм», совместно с заместителем начальника отдела экономической безопасности этого предприятия предоставили работникам правоохранительного органа неправомерную выгоду в размере 35 тысяч гривен. За указанные средства обвиняемые хотели получить разрешение от Главного управления Национальной полиции в Полтавской области на использование объектов и помещений, предназначенных для осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров по 34 аптечным учреждениям.

Напомним, в 2017-м депутата Полтавского областного совета от Социал-демократической партии, руководителя коммунальной сети аптек «Полтавафарм» Валерия Прядко задержали по подозрению в даче взятки. Соломенский районный суд Киева избрал Прядко меру пресечения в виде залога в 75 тысяч гривен. // LB.ua