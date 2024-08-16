По 5 років позбавлення волі отримали двоє митників Черкащини за хабарництво

За матеріалами розслідування ДБР суд визнав винними в одержанні неправомірної вигоди двох працівників Черкаської митниці за ч. 3 ст. 368 КК України.

Їм призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах на строк два роки, з конфіскацією належного їм майна та позбавлення спеціального звання.

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ встановили, що у 2023 році інспектори проводили перевірку під час розмитнення 25 автомобілів, ввезених із-за кордону.

Вони викликали декларанта, який завозив автомобілі, та повідомили йому, що він нібито занизив вартість автомобілів, за що йому загрожує покарання та штраф. Аби уникнути цього фігуранти запропонували владнати питання за 1250 доларів США.

Ділків було затримано під час передачі хабаря.

Публічне обвинувачення у суді підтримувала Черкаська обласна прокуратура.

ДБР