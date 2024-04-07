По 5 років за ґратами отримали двоє експосадовців Держекоінспекції Волині за хабарництво
За публічного обвинувачення прокурорів Волинської обласної прокуратури ухвалено вироки двом колишнім начальникам відділів Державної екологічної інспекції на Волині.
Одного визнано винним в одержанні неправомірної вигоди, іншого – в пособництві у вчиненні цього злочину (ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).
Кожного засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також суд позбавив їх права упродовж 3 років обіймати посади в державних органах та рангів держслужбовців.
Прокурори довели, що посадовці Держекоінспекції проводили перевірку додержання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища на одному з волинських підприємств, що займається оптовою торгівлею твердим і рідким паливом.
Там виявили факти здійснення викидів забруднюючих речовин у повітря без відповідного дозволу. За це суб’єкту господарювання було нараховано штрафні санкції.
Згодом вони довели до відома представника підприємства, що за хабар можуть посприяти у зменшенні розміру штрафу – з 400 тис грн до 10 тис грн.
Свою «допомогу» посадовці оцінили у 1000 доларів США.
Правоохоронці викрили протиправну діяльність у січні 2021 року.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало ТУ ДБР, розташоване у м. Львові.Tweet