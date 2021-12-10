По подозрению в совершении смертельного ДТП в Николаеве задержали директоршу ресторана

Сотрудники полиции задержали 37-летнюю жительницу Николаева за причастность к смертельному наезду на пенсионера.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, вечером 8 декабря на улице Пограничной автомобиль сбил 72-летнего пешехода, а водитель скрылся с места преступления. Позже полицейские выявили на улице Чкалова Chevrolet с характерными для ДТП повреждениями. Возле машины находились 37-летняя женщина и 26-летний мужчина, которые отрицали причастность к наезду.

Пострадавший пешеход вскоре скончался в больнице.

По версии следствия, водителем Chevrolet была 37-летняя женщина – следователи полиции ее задеражали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса и поместили в изолятор временного содержания.

Решается вопрос о вручении подозрения и избрания меры пресечения.

Собеседник «Преступности.НЕТ» в прокуратуре сообщил, что вероятной виновницей ДТП является директор рестопаба «Мясо House» Наталья Хударь.