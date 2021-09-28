Побили та пограбували на 30 тис. грн — у Харкові повідомлено про підозру трьом патрульним (ФОТО)

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому командиру роти патрульної служби особливого призначення ГУНП в області та його двом заступникам за фактом грабежу, поєднаного з насильством та вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 186 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2020 року командир роти патрульної служби особливого призначення ГУНП в області та його два заступники, проходивши вночі біля однієї із загальноосвітніх школ м. Харкова, побачили двох незнайомих чоловіків.

Маючи фізичну перевагу над незнайомцями, патрульні вирішили заволодіти їхнім майном.

Один із поліціянтів наступив на ногу чоловіку, в той час інший почав бити його по обличчю. Потерпілі намагались втекти, проте патрульні повалили їх на землю та стали утримувати.

Після цього поліцейські почали проводити поверхневий огляд чоловіків та забрали гроші у сумі понад 30 тис. грн і мобільний телефон.

Наразі патрульним повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 186 КК України.

Також вирішується питання про обрання запобіжних заходів стосовно підозрюваних та відсторонення від займаних посад.

Досудове розслідування проводять слідчі Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний здійснюють співробітники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури