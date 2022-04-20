Побили та погрожували фермеру: вінницька поліція розпочала кримінальне провадження

18 квітня у Жмеринському районі оперативники Управління карного розшуку спільно зі слідчими слідчого управління обласного главку поліції, працівниками СБУ у Вінницькій області за силової підтримки бійців КОРДу встановили групу зловмисників, які погрожували фізичною розправою місцевому фермеру. В ході обшуків працівники поліції вилучили автівки, вогнепальну зброю та набої, які належать учасникам угрупування.

До поліції звернувся 69-річний аграрій, мешканець Жмеринської територіальної громади з повідомленням про вчинення відносно нього злочину групою невідомих. Чоловік розповів, що четверо зловмисників приїхали на територію його фермерського господарства на елітних позашляховиках. Між ними виник конфлікт, в ході якого нападники погрожували потерпілому розправою та завдали тілесних ушкодження.

Як розповів заступник начальника слідчого управління обласного главку поліції Едгар Папікян, в ході першочергових розшукових заходів працівники поліції оперативно встановили осіб, причетних до вчинення злочину.

Ними виявились мешканці Вінниці віком від 31 до 35 років.

В ході обшуку в одного з підозрюваних слідчі вилучили мисливську рушницю, пістолет та набої.

Законність користування зброєю встановлюють слідчі.

Автомобілі правопорушників поміщено на арештмайданчик.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 ККУ (хуліганство). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 4 років.

Наразі поліція встановлює причини та обставини конфлікту.

Відділ комунікації поліції Вінницької області