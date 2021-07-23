Побиття і смерть ув’язненого в установі виконання покарань Житомира – розпочато кримінальні провадження

Житомирською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у трьох кримінальних провадженнях, розпочатих за результатами перевірки смерті ув’язненого в установі виконання покарань (№ 8) у місті Житомирі. Кримінальні провадження відкриті за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а також за фактами неналежного виконання обов’язків медпрацівниками філії держустанови «Центр охорони здоров’я ДКВС України» в області та службової недбалості співробітників Житомирської установи виконання покарань щодо забезпечення належної охорони й нагляду за ув’язненими (ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 140, ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, фельдшером міської медчастини філії «Центру охорони здоров’я ДКВС України» в області у день трагічної події констатовано смерть ув’язненого з попереднім діагнозом – гостра серцева недостатність.

Водночас, відповідно до висновку судово-медичного експерта, причиною смерті ув’язненого в установі виконання покарань стала тупа травма грудної клітини, множинні переломи ребер з ушкодженням легень, шок.

Наразі матеріали кримінальних проваджень об’єднані в одне – досудове розслідування в ньому проводитимуть слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора