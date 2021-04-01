Побиття людини та застосування спецзасобів – на Луганщині судитимуть патрульного поліцейського

Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно поліцейського Управління патрульної поліції в Луганській області за фактом перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством та застосуванням спеціальних засобів (ч. 2 ст. 365 КК України).

За даними слідства, у січні 2020 року патрульний поліцейський, прибувши на виклик до м. Рубіжне у складі екіпажу УПП в Луганській області, під час словесного конфлікту з потерпілим одягнув на нього кайданки, повідомив про затримання та посадив до службового автомобіля з метою доставлення до відділу поліції.

За відсутності підстав до застосування фізичної сили, з мотивів раптово виниклої неприязні правоохоронець витягнув чоловіка з автомобіля, повалив на землю та побив гумовим кийком по голові, рукам та тулубу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Краматорську, оперативний супровід – Луганським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

У разі доведення вини, правоохоронцю загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури