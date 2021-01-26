Побив, пограбував і підпалив будинок: поліція розшукує чоловіка, який напав на самотню жінку у Волновасі

Постраждалу вдалося врятувати, вона знаходиться в лікарні.

25 січня в 22.15 в Волноваський районний відділ поліції надійшло повідомлення з ДСНС про те, що в приватному будинку виникла пожежа і, ймовірно, всередині знаходиться жінка.

Слідчо-оперативна група, під час огляду будинку, виявила 66-річну жінку із зв’язаними руками і тілесними ушкодженнями.

Потерпіла пояснила, що невідомий чоловік напав на неї на вулиці, вдарив важким предметом і затягнув до хати, де зв’язав руки і ноги. Нападник заволодів грошима, виробами із золота і мобільним телефоном, а потім підпалив будинок, намагаючись знищити сліди злочину.

На розшук підозрюваного орієнтовано всі піші наряди і автопатрулі, групи швидкого реагування, наряди поліції на вокзалах і блокпостах. Перекрито ймовірні шляхи відходу нападаючого. Поліцейські відпрацьовують вулиці поблизу місця злочину.

Якщо вам відома будь-яка інформація про особу і місцезнаходження зловмисника, звертайтеся в поліцію за номером 102. // Вечірній Маріуполь