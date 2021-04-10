Побив та втопив у канаві – за смертельну розправу над приятелем житомирянина ув’язнили на 12 років

Житомирською обласною прокуратурою забезпечено підтримання публічного обвинувачення у справі за фактом умисного вбивства, скоєного жителем Житомира.

Вироком Корольовського районного суду міста Житомира чоловіка визнано винним у вбивстві – умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині (ч.1 ст. 115 КК України) та засуджено до позбавлення волі строком на 12 років.

Розслідуванням встановлено, що між 48-річним житомирянином та його приятелем, які розпивали у нього вдома до півночі спиртні напої, виникла суперечка, під час якої господар вирішив «вгамувати» гостя, застосовуючи фізичну силу.

Спочатку вдарив його ногою, а потім, знайшовши дерев’яний держак від сокири, жорстоко побив чоловіка, відтягнув з двору до канави з водою та втопив. Аби приховати скоєний злочин, тіло прикидав гілками.

У суді свою вину визнав не повністю – лише у частині залишення потерпілого у небезпеці та нанесення йому ударів.

Однак органом досудового слідства було зібрано та стороною обвинувачення підтверджено у суді сукупністю доказів, які вказують на скоєння чоловіком вбивства свого приятеля. // RuporZT