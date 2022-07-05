Побив та залишив помирати на залізничній колії – прокуратура відстояла 7 років позбавлення волі для кам’янчанина

За результатами розгляду апеляційної скарги обвинуваченого, Хмельницьким апеляційним судом залишено без змін вирок Кам’янець-Подільського міськрайонного суду, яким йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.

У лютому минулого року, після спільного вживання наркотичних засобів, чоловік пішов прогулятись з 19-річним знайомим до залізничних колій.

Засуджений безпричинно напав на хлопця, завдавши йому декілька ударів по голові, та залишив непритомного лежати на коліях.

Прийшовши до тями, потерпілий зміг дістатись до найближчого домоволодіння та попросити допомоги.

Стороною обвинувачення в суді повністю доведено винуватість вказаної особи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України (нанесення тяжких тілесних ушкоджень та залишення в небезпеці).

Засуджений свою вину не визнав та оскаржив вирок суду першої інстанції в апеляційному порядку, однак ця скарга залишена без задоволення.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури