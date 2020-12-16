Поблизу лінії розмежування виявлено схрон з протитанковими мінами та вибухівкою

Служба безпеки України виявила у Луганській області прихований арсенал з військовими засобами ураження та вибуховими речовинами.

Схрон був облаштований на відкритій території в районі міста Щастя, поблизу лінії розмежування.

Зі схованки правоохоронці вилучили півкілограма пластиду, дві протитанкові міни ТМ-62М, майже півкілограма тротилу, дев’ять гранат РГ-42, сім пострілів ПГ-7 та ВОГ-17. Також виявлено понад сто набоїв різного калібру і двадцять димових шашок.

Наразі встановлюється причетність бойовиків незаконних збройних формувань до закладання схрону.

Заходи з виявлення та вилучення засобів ураження проводились спільно з Національною поліцією та Головним управлінням Держслужби з надзвичайних ситуацій у Луганській області.

СБУ